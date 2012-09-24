Orhan Gülle’den Batuhan’a ince cevap

Gaziantepspor'un, önceki gün Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği maçın kahramanı olan Orhan Gülle, 90+2'de kaydettiği golü atacağını daha önceden hissettiğini söyledi.

Kaleye uzak bir mesafe olmasına rağmen topla buluştuğunda kendine güvendiğini belirten 20 yaşındaki yetenekli futbolcu, "86'da oyuna girmiştim. Pozisyon, 6 dakika sonra gelişti. Bana göre güzel bir gol oldu." dedi.

"Orhan oradan 500 tane vursa gol olmazdı." sözleriyle polemik konusu olan Batuhan Karadeniz'e cevap vermek istemeyen başarılı isim, "Her idmandan sonra yaklaşık 1 saat şut çalışıyorum. Bu özelliğe sahibim. Karşılığını üç puana getirerek aldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-Siyahlı takımda, geride kalan 5 haftada, 3 karşılaşmada 153 dakika forma şansı bulan Orhan Gülle, ekibin değişmez bir parçası olmak istediğini dile getirdi. Hocası Hikmet Karaman'ın kadro tercihine saygı duyan genç futbolcu, "İnşallah ilk 11'in değişmezi olurum." açıklamasını yaptı. Geçen sezon iki kez ameliyat olduğunu bildiren Orhan şöyle devam etti:

"Doğal olarak form bulana kadar diğer arkadaşlar görev alıyor. Ben performansımı yükseltip hocamdan şans bekleyeceğim."

Guus Hiddink döneminde A Milli Futbol Takımı'mıza davet edildiğini hatırlatan Orhan, "Ay-Yıldızlı formayı giymeyi çok istiyorum. Her futbolcunun en büyük hedefi bu. Gaziantepspor'da sürekliliğim olursa Abdullah hocamın (Avcı) gözüne gireceğime inanıyorum." şeklinde konuştu.

Trabzonlu olduğuna ve 61 numaralı formayı giydiğine dikkat çektiğimiz Orhan, "Bir gün yolun Trabzonspor'la kesişebilir mi?" sorusunu yöneltince şu yorumda bulundu: "Futbolda her şey var. Allah bilir."

Orhan son olarak Süper Lig'de boy göstermesini sağlayan Tolunay Kafkas'a da teşekkür etti. Şu an Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük koltuğunda oturan tecrübeli çalıştırıcının kendisine çok değer verdiğini aktaran Orhan Gülle, "Onun sayesinde tanındım. Kariyerim açısından çok önemli bir çalıştırıcı. Verdiği emekleri unutamam mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.





''Beşiktaş'a kırgınlığım yok''





2007-08'in sonunda Beşiktaş A2 forması giyen Orhan Gülle, 3 sezon 47 maçta oynadı ve 5 gol attı. Bir süre A takımla da idmanlara katılan 20 yaşındaki yetenek, 2010-11'de Gaziantepspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Eski hocası Sergen Yalçın'ın, "Yıldırım Demirören, Orhan'ı 3. lige göndermek istedi." sözlerini hatırlattığımız başarılı oyuncu, Beşiktaş'a kırgın olmadığını söyledi. Kişilerin geçici olduğunu anlatan Orhan Gülle, "O dönem bir kopukluk oldu, ayrılmam gerekti. Kalmayı elbette isterdim, istemeden ayrıldım. Tek kırgınlığım, Beşiktaş taraftarının önünde oynayamamak." ifadelerini kullandı.





Sergen Yalçın: "Demirören onu 3. lige gönderecekti"





Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, A2 takımının başında olduğu 2009-10 sezonunda Orhan Gülle'nin 3. lige gönderilmesine karşı çıkmıştı. Eski futbolcusuyla ilgili anılarını paylaşan Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir gün başkan (Yıldırım Demirören), 'Sende Orhan Gülle diye bir oyuncu varmış' dedi. 'Var' dedim... '3. Lig'den başkanı Beşiktaşlı olan bir kulüp onu istiyor, verelim mi' diye sordu! Bunu söyleyen kulüp başkanı olmasa çok farklı cevap vereceğim! Şaşırdım. 'Siz Orhan Gülle'nin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bu adam seneye Beşiktaş'ta oynar. Ne işi var 3. Lig'de. Sakın öyle bir şey yapmayın' dedim! Sezon bitiyor bir baktım, Orhan Gülle Gaziantep'e gitmiş."