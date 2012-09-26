Orhan Gülle: 'Beşiktaş’ta bana şans verilmedi'

Beşiktaş maçında, takımı Gaziantepspor adına galibiyet golünü kaydeden başarılı orta saha oyuncusu Orhan Gülle, galibiyettin atığı golle gelmesine çok sevindiğini belirtirken, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'tan neden ayrıldığı konusuna da açıklık getirdi.

Maçtan sonra bir dönem Beşiktaş altyapısında çalışan Sergen Yalçın, Orhan'ın yeteneklerine vurgu yapmış, Siyah-Beyazlı kulübün o dönemki başkanı Yıldırım Demirören'in genç futbolcuyu bir 3. Lig takımına verme talebine karşı çıktığını anlatmıştı.

Bana sahip çıkan ve güvenen Tolunay Kafkas'tı

"Bana şans verildi de ben Beşiktaş'tan kaçarak mı ayrıldım? Şans bulmayı hak etmiştim; ama verilmedi; Beşiktaş'tan ayrıldım, kaçmadım" diyen Orhan Gülle, Radyospor'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Beşiktaş'tan ayrılmamla ilgili çok spekülasyon yapıldı. Herkes ayrı bir şey söylüyor; ama kimse benim ne yaşadığımı bilmiyor. Bu nedenle çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben suçlanacak herhangi bir şey yaptığımı düşünmüyorum, Beşiktaş bana sahip çıktı, benimle profesyonel sözleşme imzalayıp A Takım kampına götürdü de ben kaçarak ayrılmadım ki. Ben orada şans bulacağım ortamı göremediğim için ayrılmak zorunda kaldım.

Şans bulmayı hak ettiğim zamanlar oldu; fakat o şans bana verilmediği için ben de Gaziantepspor'a transfer oldum. Bana sahip çıkan bir Tolunay Kafkas vardı. Bana inandığını, yeteneklerime güvendiğini söyledi. Ben de hedeflerime ulaşmak zorundaydım. Bana bu şansı veren Tolunay hocayla Gaziantepspor'a geldim."

"Galibiyetin attığım golle gelmesi mutluluk verici"

Yirmi yaşındaki futbolcu Beşiktaş maçında attığı golle ilgili olarak ise "Özel olarak attığım gol için değil; ama takımımın 3 puan alması, bunun da benim attığım golle gelmesi beni ayrıca mutlu etti. Beşiktaş defansının önünde topla buluşup, şut atmayı tasarlıyordum. Bana gelen pastan sonra kaleye baktım ve vurdum. İstediğim yere gitti, güzel bir gol oldu. Maçta hangi takım iyi oynadı, hangisi oynamadı yorumu yapılabilir; ben böyle bir değerlendirme yapmıyorum. Herkes farklı yorumlayabilir; ama sonuçta 3 puan alan taraf biz olduk" diye konuştu.

"Maçtan sonra Beşiktaş'taki hocalarım tebrik ettiler"

Orhan Gülle, "Maçtan sonra Beşiktaş'ta çalıştığım antrenörlerim aradılar ve tebrik ettiler" diyerek, şunları söyledi:

"Haluk Duranoğlu, Beşiktaş altyapısına geldiğimde hocamdı, Necip Uysal ve bizim jenerasyonumuzda pek çok oyuncunun antrenörlüğünü yaptı. Beni aradı tebrik etti. Halim Oktay hocamız aradı, tebrik etti. Bunlar insanı mutlu eden, gururunu okşayan şeyler. Çok mutlu oldum. Umarım bundan sonra da performansım artarak devam eder.

En büyük hedefim bana güvenen, çalıştıran, yetişmemde emeği olan hocalarımı mutlu etmek. Bana inanan ve profesyonel sözleşme imzalattıran genç milli takımlarda forma veren ve sonra da Gaziantepspor'a kazandıran Tolunay Kafkas hocama çok müteşekkirim."