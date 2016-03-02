Organlarıyla 2 kişiye umut oldu

Menteşe ilçesinde yüksekten düşme sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Nacifer Ceylan'ın böbrek ile karaciğeri, organ bekleyen 2 hastaya umut oldu.

Menteşe'de beyin kanaması sonucu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün 68 yaşındaki halası Nacifer Ceylan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Organ bağışı kararı alan ailenin hastane yönetimine bildirmesi üzerine Muğla Sağlık İl Müdürlüğü, İzmir Organ Nakil Koordinasyon Başkanlığı ile görüşerek organların alınması için başvuruda bulundu. İzmir'den gelen ekip, beyin ölümü gerçekleşen Nacifer Ceylan'ın operasyonla böbreklerini ve karaciğerini alarak nakil için İzmir'e götürdü.Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, halası Nacifer Ceylan'ın organlarını bağışlaması konusunda ailenin ortak karar aldığını söyledi.Halasının talihsiz bir kaza sonucu düştüğünü ve yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğünü belirten, "Beyin ölümünün gerçekleştiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrendik. Halam insanlara her zaman iyilikle yaklaşan bir insandı. Bu nedenle aile olarak ortak bir karar verdik. Halam bugün belki aramızda değil ama organları ile birlikte yıllardır sağlığına kavuşmak için sıra bekleyen hastalara umut oldu" dedi.Muğla Kamu Hastaneleri Genel Sekreteriise yazılı açıklamasında, hastanın 23'ta evde yüksekten düşme sonucu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesiine girişinin yapıldığını belirterek, bilinci kapalı olan hastaya acil müdahaleler yapılarak ameliyata alındığını belirtti.Ameliyattan sonra da destek cihazlarına bağlı bir şekilde cerrahi yoğun bakıma getirilen hastanın takip ve tedavilerinin yapıldığını belirten Himoğlu, şunları kaydetti:"1 Mart'ta beyin ölümü testi yapılarak beyin ölümüne karar verildi. Aile tarafından organları bağışlanan hastanın adli vaka olması nedeni ile savcılık kararı beklenilmiştir. Cumhuriyet savcılığı tarafından organların donör olmasına izin verilmesinin ardından İzmir den gelen ekip tarafından hastanın karaciğer ve böbrekleri alınmıştır."