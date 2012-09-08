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Organizatörler kişi başı 60 bin dolar almış

Ege Denizi’nde 60 kişinin ölümü ile sonuçlanan tekne kazasıyla ilgili gözaltına alınan organizatörlerin kaçakçılık için kişi başı 6 bin dolar aldığı batan tekne için ise tahhütte bulunduğu ortaya çıktı.

08 Eylül 2012 Cumartesi 08:10
Organizatörler kişi başı 60 bin dolar almış

 

Ege'de dün sabaha karşı batan teknedeki kaçakların yakınları Özdere Jandarma Komutanlığı  ve İzmir Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişini sürdürüyor.

AA muhabirine açıklama yapan Menderes Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Özdere'de tutulan kaçaklarla ilgili işlemlerin devam ettiğini, yarın İzmir Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne teslim edilmelerinin planlandığını söyledi.

Olaydan kurtulan kaçakların ifadelerine göre, teknede bulunan 106 kaçağın tamamının bulunduğunu, delil teşkil edecek eşyaların çıkarılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini belirten Kurtbeyoğlu, uluslararası kurallar doğrultusunda arama çalışmasının en az 72 saat devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtbeyoğlu, batan teknenin de delil teşkil etmesi nedeniyle cumhuriyet savcılığının talimatıyla çıkarılacağını bildirdi.

-İlk rotası İtalya olarak bildirilmiş-

Bu arada, olayla ilgili yürütülen soruşturmada organizatörlerin İstanbul'da bir limanda demirli ''Sailor'' isimli tur teknesinin kaptanıyla 10 bin dolara anlaştığı, kaçak geçiş yapmak isteyenlerden kişi başına 6 bin dolar aldığı bilgisine ulaşıldı.

İstanbul çıkışında varış rotasını İtalya olarak bildirdiği belirtilen teknedeki bazı kaçakların daha önce de kaçak geçişi denediği, ancak başarılı olamadıkları da belirlendi.

-''Esed muhalifiyiz''-

Öte yandan, kaçakların Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan yakınları, sabah saatlerinden bu yana Ahmetbeyli ve Özdere jandarma karakolları ile İzmir Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.

Özdere Jandarma Karakolu önünde bekleyen kaçak yakınlarından Muhammed Salih Ali, teknede bulunan Suriyeli kaçakların Esed muhalifi olduğunu, ülkelerinde yaşanan zulümden ve tehditten kaçtıklarını ifade etti.

Ali, ''Ölüler ve sağ kalanlar hepsi arkadaşlarımızdır. Onlar, Esed muhalifidir. Şu anda sağ kurtulanlar içinde akrabalarımız var. Ancak kendilerinden bir bilgi alamıyoruz'' dedi.

Karakol önünde bekleyenlerden bazıları, cesetlerin teşhisine yardımcı olmaları için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

 

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