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Org. Özel’den hediye açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, tartışmalara neden olan ’hediye’ olayıyla ilgili ilk kez konuştu.

08 Eylül 2012 Cumartesi 12:45
Org. Özel’den hediye açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaretine ilişkin, “Sayın Vali'nin makam odasında sergilenen davranışın görüntülenmesi ve görüntünün Valilik sitesinde yayımlanması ve bu yayım üzerine medya kuruluşlarında yer alan yorumlar beni son derece rahatsız etmiş ve zaten var olan üzüntüme üzüntü katmıştır. Sayın Vali'nin şahsına ve makamına nezaketsizlik olmasın düşüncesiyle ani gelişen davranış karşısında herhangi bir reaksiyon gösteremedim” ifadelerini kullandı.

Orgeneral Özel, 5 Eylül 2012'de, Afyonkarahisar'da meydana gelen müessif olayla ilgili bilgi almak ve yaralıları ziyaret etmek amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu ile birlikte dün Afyonkarahisar'da incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

Orgeneral Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Depo mahallinde yaptığım incelemeden sonra, Afyonlu vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi, Sayın Vali aracılığıyla iletmek ve elim olayda mülki ve yerel yöneticilerin gösterdikleri duyarlılık ve destek için 'teşekkür etmek' amacıyla Sayın Vali'yi ziyaret ettim. Rutin bir faaliyet olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladım ve 'ziyaret anısı' olarak kendisine bir şilt takdim ettim. Makam odasındaki kısa ziyaretim esnasında ise Sayın Vali tarafından benzer bir uygulama yapıldı.

Ziyaretim esnasında Sayın Vali'nin sergilediği tutumun devletimizin bir geleneği olduğunu ve sergilenen davranışın elim olayla hiçbir ilişkisinin olmadığını düşünüyorum.

Ancak Sayın Vali'nin makam odasında sergilenen davranışın görüntülenmesi ve görüntünün Valilik sitesinde yayımlanması ve bu yayım üzerine medya kuruluşlarında yer alan yorumlar beni son derece rahatsız etmiş ve zaten varolan üzüntüme üzüntü katmıştır. Sayın Vali'nin şahsına ve makamına nezaketsizlik olmasın düşüncesiyle ani gelişen davranış karşısında herhangi bir reaksiyon gösteremedim.”

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