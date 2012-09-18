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Orduspor’un yıldızı Barral konuştu

Orduspor'un İspanyol futbolcusu David Barral, ''Maçlarda elimden geleni yaparak atabildiğim maksimum golü atacağım ama bir yandan da gol benim için o kadar önemli değil, maksat Hector Cuper ile çalıştığımızı sahaya en iyi şekilde yansıtıp kulübün ortak hedeflerine ulaşabilmek'' dedi.

18 Eylül 2012 Salı 13:16
Orduspor’un yıldızı Barral konuştu
Orduspor'un bu sezon İspanya'nın Sporting Gijon takımından transfer ettiği ve Orduspor formasıyla ligde 4 maçta 2 gol atma başarısı gösteren David Barral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük takımların ismini duyduğunu ancak lig hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi.

Ligi değerlendiren Barral, şöyle konuştu:

''Buraya gelmeden önce Türkiye dendiğinde şunu söyleyebilirim, en bilindik kulüpler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, bunları biliyordum. Ama Türkiye ligiyle alakalı olarak bir şey bilmiyordum. Buraya geldiğimde gördüm ki Türkiye ligi iyi bir lig. Ben de burada maçlarda elimden geleni yaparak atabildiğim maksimum golü atacağım ama bir yandan da gol benim için o kadar önemli değil, maksat Hector Cuper ile çalıştığımızı sahaya en iyi şekilde yansıtıp kulübün ortak hedeflerine ulaşabilmek.''

''Türkler futbolla çok iç içeler''

Türkiye'ye geldikten sonra Türk kültürüne şaşırmadığını sadece saygı duyduğunu anlatan Barral, ''Tek şaşırdığım futbolla çok iç içeler. Açıkçası buna çok şaşırdım. Biz de buna karşılık takım olarak taktik çalışmalarda yaptıklarımızı sahaya en iyi şekilde yansıtarak puan sıralamasında olabildiğimiz en iyi yerde olacağız. Sanıyorum ki en iyi 5-6 takım içerisinde olacağız'' diye konuştu.

Golcü oyuncu, ligde şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın favori olduğunu belirterek, ''Bu iki takım da çok iyi futbolculardan kurulu iyi takımlar. Tabi ki onlar favori olarak gösteriliyor ama onlardan hiçbir şekilde korkumuz yok. Onların veya bizim sahamızda karşılaştığımız zaman onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Ordu'da ailesi ile zamanının büyük bir bölümünü alışveriş yaparak geçirdiğini vurgulayan Barral, ''Deniz kenarında bir kent olduğu için yemek konusunda genelde balığı tercih ediyoruz. Çünkü deniz ürünleri burada çok taze. Onun dışında oldukça fazla çay içiyoruz. Çayı çok seviyorum'' dedi.
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