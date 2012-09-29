Orduspor’un tarihi kitap oluyor

Orduspor Kulübü İkinci Başkanı Uğurcan Ataoğlu, yaptığı açıklamada, Orduspor'un tarihinin yer aldığı kitabın tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.





Mor-beyazlıların tarihiyle ilgili arşivleri derlediklerini ve bu konuda eski futbolculardan destek aldıklarını belirten Ataoğlu, ''Kitap için aslında çok da geç kalmış durumdayız, bir an önce Orduspor'un tarihini içeren bu kitabı hazırlayarak kamuoyuna sunmak istiyoruz'' dedi.





Kitabı büyük bir heyecan içerisinde hazırlandıklarını dile getiren Ataoğlu, şöyle konuştu:





''Orduspor tarihini bir kitapta toplamak için çalışmalarımız sürüyor. Bu kitabın içerisinde başta eski futbolcularımızla ilgili bilgiler yer alacak. Bu konuda bizlere en çok destek veren Orduspor'un eksi futbolcularından Pele Erol lakaplı Erol Aydoğdu olmuştur. Kendisi için bu kitapta geniş bir yer ayıracağız. Bu kitapta Orduspor'un mücadele ettiği liglerdeki bilgileri, takımın üçüncü ligden bu yana aldığı başarıları, o dönemdeki şehirde yaşanan sosyal hayatı, Ordu'ya gelen antrenör ile futbolcular, Ordu'nun şehir olarak futbola gösterdiği ilgisi gibi birçok resim ve yazılar bu eserde toplanacak. Bu kitap bir nevi bütün olayları anlatan bir belgesel niteliğinde olacak. Kısacası bize en çok arşivi sağlayan başta Erol Aydoğdu'nun geçmişi ile kulübün diğer tarihleri harmanlanıp bu kitapta yerini alacak.''





Kitabın bitirilmesi için gayret gösterdiklerini anlatan Ataoğlu, şunları kaydetti:





''Aslında baktığımızda kitabın bitirilme hedefini biraz aşmış durumdayız. Bunun sebepleri arasında işimizin biraz fazla olması. Orduspor'daki görevimizin de bu işlerimize eklenmesi bize zaman kaybettirdi. Çalışmalar biraz yavaş ilerliyor. Ancak bu yavaşlığın kitabın demlenmesi açısından biraz da iyi olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki bilgilerin elenmesi gerekiyor. Daha dozunda bir malzemeyle bu kitabı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Yavaş gidiyoruz ama iyi de gittiğimize inanıyoruz. Bu konuda çokta heyecanlıyız. Ordu'nun futbol geçmişi çok öncelerine dayanıyor. Bana göre yeni kuşağın büyük bir kesimi bu tarihin farkında değil. Ancak Orduspor Süper Lig'e yükseldikten sonra bilinirliği arttı. Aslında hepimiz iyi biliyoruz ki kulübümüzün derin ve köklü bir geçmişi var. İşte bizde tam noktada bu geçmişi ve tarihi gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz.''



