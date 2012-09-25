Orduspor saha avantajını iyi kullanmak istiyor

Murat Gürsoy, ''Galatasaray maçında kendi saha ve taraftarımızın önünde oynamanın avantajını iyi kullanarak güzel bir sonuçla 90 dakikayı tamamlamak istiyoruz'' dedi.





Gürsoy, yaptığı açıklamada, Orduspor'un Galatasaray maçı hazırlıklarını teknik direktör Hector Cuper yönetiminde sürdürdüğünü belirtti.





Camia olarak Cuma günü oynayacakları Galatasaray maçını heyecanla beklediklerini ifade eden Gürsoy, şunları kaydetti:





''Galatasaray maçında kendi saha ve taraftarımızın önünde oynamanın avantajını iyi kullanarak güzel bir sonuçla 90 dakikayı tamamlamak istiyoruz. Bu maç için Ordu başta olmak üzere çevre illerden binlerce taraftar bilet satın alıyor. Bilet gişelerinin önünde zaman zaman kuyruk oluştuğunu görüyoruz. Maç için herkes adeta kenetlendi. Özellikle Orduspor'un ligde 4 büyüklerle oynadığı maçlar tarihi de bir anlam taşıyor. Bu durumu herkesin fırsata dönüştürüp camiamıza sonsuz destek vermesini bekliyoruz. İnanıyorum ki Hector Cuper hocamız başta olmak üzere tüm oyuncularımız bu bilinçle hareket edip bizlere en güzel hediyeyi vereceklerdir.''





Gürsoy, maçın oynanacağı gün Ordusporlu taraftarların stattaki yerlerini erken almalarını ve kulübün lisanslı ürünlerini giyerek maçı izlemelerini istedi.