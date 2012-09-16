Orduspor Kayserispor’u konuk edecek

Orduspor, yarın akşam 19 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.





Teknik Direktör Hector Cuper gözetiminde Durugöl'deki 1 nolu sahada saat 10: 30'da başlayan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Karşılıklı pas çalışması ile süren antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.





Orduspor'un iç saha maçlarını oynadığı 19 Eylül Stadı, Orduspor-Kayserispor karşılaşması için hazırlanıyor. Yaklaşık olarak 4 aydır kullanılmayan 19 Eylül Stadı yarın oynanacak olan Orduspor-Kayserispor karşılaşması için yıkanarak temizleniyor. 19 Eylül Stadı'nın zemini ve çimleri yenilenmiş, aynı zamanda kırılan koltukları ile bakım ve onarımı gerçekleşmişti. Çalışmaların tamamen bitmesinin ardından taraftarların oturacağı koltuklar baştan sona temizlenmeye başladı. 2 gündür süren temizlik bugün tamamlandı.