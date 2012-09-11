Orduspor Kayserispor’a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı üç maçta topladığı 5 puanla lige iyi bir başlangıç yapan Orduspor'da pazartesi günü evinde ağırlayacağı Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor. BAL Ligi ekiplerinden Fatsa Belediyespor ile Fatsa Şehir Stadı'nda oynadığı maçı Orduspor, Yasin Öztop'un attığı golle 1-0 kazandı.

Yedek ağırlıklı takımla sahaya çıkan Orduspor'da Teknik Direktör Hector Cuper yeni transferleri de görme şansı buldu.

Maçın sonunda taraftarlar futbolcular ile bol bol fotoğraf çektirme şansı yakaladı.

Orduspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Yiğit Gökoğlan maç sonunda yaptığı açıklamada, Kayserispor maçında 3 puanı alan taraf olacaklarını söyledi. Gökoğlan, "Çok kaliteli bir teknik ekibe sahibiz ve çok iyi bir arkadaşlık var burda. Bizim hedefimiz kendi seyircimiz önünde oynayacağımız maçı kazanmak ve yolumuza devam etmek. Haftalar geçtikçe daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yerine getirecek ve bu maçtan puan alacak kapasiteye sahibiz. Orduspor'un sahasında oynayacağı bu ilk maçta seyirciye galibiyetle merhaba demek istiyoruz" şeklinde konuştu.