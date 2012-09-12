Orduspor Kayserispor’a bileniyor

Orduspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Vali Kemal Yazıcıoğlu Tesisleri'nde, teknik direktör Hector Cuper yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.





Teknik toplantı sonrası düz koşu ve ısınma hareketlerinin yapıldığı antrenman, futbolcuların iki gruba bölünerek gerçekleştirdiği çalışmalarla devam etti.





Sakatlığı geçen Hasan Kabze çalışmada yer alırken, sakatlığı devam eden Selçuk Şahin ve izinli olan Jean Jacques Gosso antrenmana katılmadı. Abdülkadir Kayalı ile Alfredo Monje ise takımdan ayrı çalıştı.