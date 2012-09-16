Orduspor kampa girdi

Spor Toto Süper Lig'de yarın (17 Eylül) kendi sahasında Kayserispor'u ağırlayacak Orduspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Mor-Beyazlı ekip, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hector Cuper gözetiminde Durugöl Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanı kulüp yöneticileri de izledi.
Karadeniz ekibi daha sonra Durugöl Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Öte yandan kulüpten yapılan yazılı açıklamada Orduspor'un file bekçisi Saso Fornezzi'nin erkek çocuğunun dünyaya geldiği bildirildi. Açıklamada, bebeğe ''Liam'' isminin verildiği ve kulüp tesislerinde pasta kesilerek kutlama yapıldığı belirtildi.