Orduspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

19 Eylül Stadı'nda, teknik direktör Hector Cuper yönetiminde basına ilk 20 dakikası açık gerçekleştirilen antrenman, teknik toplantıyla başladı.





Mor-Beyazlı ekipte, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise istasyon çalışmasının ardından tempolu koşu gerçekleştirdi.





Karadeniz ekibinde tedavisine devam edilen Miguel Garcia, Şamil Cinaz ile Selçuk Şahin ve izinli olan Jean Jacques Gosso idmanda yer almadı. Son maçta sakatlanan defans oyuncusu Miguel Garcia'nın sırt kasığında spazm oluştuğu ve Galatasaray maçına yetiştirileceği öğrenilirken, orta saha oyuncusu Şamil Cinaz'ın ise sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.





Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hector Cuper, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.





Hafta sonu deplasmanda oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısında iyi oynadıklarını ve birkaç pozisyon bulduklarını ifade eden Cuper, "Ama ikinci yarı aynı şekilde oynayamadık. Fazla adamımız da vardı ama ondan da faydalanamadık. Fakat böyle şeyler olabiliyor" dedi.





"Fazla hata yapamayız"





Cuma günü sahalarında ağırlayacakları Galatasaray maçını değerlendiren Cuper, "Büyük bir takıma karşı oynayacağız, sahada her şeyi düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Fazla hata yapamayız. Çünkü sonuçta kaliteli bir takım Galatasaray. O yüzden hafta içi boyunca antrenmanları iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor ve hata yapmamaya konsantre olmamız gerekecek" diye konuştu.





Bir gazetecinin, orta saha oyuncusu Gosso'nun takıma dahil olup olmamasına ilişkin sorusu üzerine Cuper, "Gosso'nun takımda çalışacağını kimse söylemedi. Büyük ihtimalle de takıma katılmayacak" ifadelerini kullandı.





Cuper, Mor-Beyazlı ekibin sezon başından bu yana iyi puan topladığını vurgulayarak, "İstatistiklere bakılırsa 15 puandan 9 puan aldık. Buna göre kötü bir sonuç ortada yok, hatta bence iyi bir sonuç var. 'Rotasyon olacak mı' gibi sorular oluyor. Belki bir rakibe karşı oynadığınızda birkaç şeyi değiştirmeniz gerekiyor, ama rakibe göre de değişiyor. Eğer iyi bir rakipse karşınızdaki takım, takım içerisinde birkaç şey değiştirmeniz gerekebilir" dedi.