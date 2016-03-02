Orduspor'da yaşanan maddi kriz

Orduspor Kulübü Başkanı Yaşar Pamuk, kulübün maddi sorunlarının günden güne büyüdüğüne işaret ederek, "500 bin lira bulmamız durumda hem futbol hem de basketbol takımını ligde tutmayı başarabiliriz" dedi.

Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orduspor'un geçmiş yönetimden kalan borçlarının yaklaşık 83 milyon lira olduğunu belirterek, "Maalesef bu borçların altında eziliyoruz. Orduspor'un Süper Lig'de olduğu sezonki borçları yüzünden bu sezon ne futbolcularımıza ödeme yapabiliyoruz ne de basketbolculara" ifadesini kullandı.

Maddi sıkıntılarının günden güne büyüdüğünü vurgulayan Pamuk, "Bu nedenle hem Spor Toto 2. Lig'de hem de Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden oyuncularımıza ödemeleri zamanında yapamıyoruz. Her iki branşta sıkıntılı günler yaşıyoruz" diye konuştu.

Pamuk, Orduspor olarak acil 500 bin liraya ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "500 bin lira bulmamız durumda hem futbol hem de basketbol takımını ligde tutmayı başarabiliriz. Camiamıza bunun sözünü veriyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Her kesimi Orduspor'a sahip çıkmaya davet eden Pamuk, "Başka Orduspor yok. Bu sezon takımları ligde tutamazsak bu kulüp yok olur gider. Herkesi Orduspor'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Gün birlik ve beraberlik günü. Lütfen herkes elini taşın altına koysun. Orduspor'u hep birlikte kurtaralım" dedi.