Orduspor’da Selçuk Şahin şoku





Orduspor'da geçirdiği sakatlık sonrası ön çapraz bağlarından ameliyat olan Selçuk Şahin'in 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.





Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in takımın Avusturya'da gerçekleştirdiği hazırlı kampında sakatlandığı anımsatıldı.





Yapılan kontrollerinde Selçuk Şahin'in sol ayak ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtilen açıklamada, ''Yaşanan sakatlık sonrası futbolcumuz bugün başarılı bir operasyonla ameliyat edilmiştir. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa zamanda aramıza dönmesini bekliyoruz'' ifadelerine yer verildi.