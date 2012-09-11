Orduspor’da Çambaşı Projesi

Orduspor Basın Sözcüsü Levent Yıldırım, Çambaşı Tesisleri'nden yılda 50 spor takımı, 3 bin sporcu ve 2 bin 200 turistin faydalanacağını belirterek, "Bu tesis hem bölgeye hem de Türkiye'ye büyük katkı sağlayacaktır. Orduspor, bir çok Anadolu kulübü ve değişik branşlardaki spor kulüpleri serin havasından dolayı yazın kamp için yurt dışını tercih ediyor. Orduspor sadece kendisine değil, herkese hizmet verecek büyüklükte bir tesis kurarak yurt dışına giden dövizlerin ülke içinde kalmasını da sağlayacak. Bölge insanımıza da iş imkanı yine sağlayacağız. Ordumuza hem katma değer hem de istihdam sağlayacak bir proje hazırlanıyor"dedi.





Yapılan tesislerden Ordu halkının faydalanacağını da ifade eden Yıldırım, "Tesis sadece spor kulüpleri değil, isteyen Ordulular ve vatandaşlarımızda faydalanacak. Halkımız için piknik alanları da yer alacak. Burada amacımız sadece Orduspor'a değil, herkese hizmet verecek bir tesis meydana getirmek"diye konuştu.





Basın sözcüsü Yıldırım, tesislerin yapımında doğanın tahrip edilmeyeceğini ifade ederek, "Tesisleri doğal ortama entegre edeceğiz. Çok doğal bir tesis olacak. Karadeniz kültürünün en önemli ve unutulmaya yüz tutmuş serender'ini buraya yapılacak evler ile yeniden yaşatacağız. Yüzde 100 doğal bir tesis olacağından başka yerlere de örnek olacak."diye sözlerini tamamladı.

Çambaşı Orduspor Tesislerinde, 2 futbol sahası, 1.500 kişilik tribünlü tenis, basketbol, voleybol, judo, tekvando, güreş, hentbol branşları için çok amaçlı kapalı spor salonu, 2 katlı tesis binası, 67 adet iki kişilik serender tipi ev, 1 adet kapalı restoran, 7 adet kamelya yemek alanı, 1 adet okçuluk atış alan, 1'er adet kolay, orta ve zor bisiklet parkuru, 1 adet koşu ve kros parkuru, 1 adet mandıra ve diğer sosyal donatı alanlarından oluşan bir tesis bulunacak.















