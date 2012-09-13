Ordu taraftarları galibiyetten emin

52 Genç Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Aydın, ''Taraftarımızın desteğiyle Kayserispor karşısında 3 puanı alacağız'' dedi.





Aydın yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Orduspor'un sahasında sezonun ilk karşılaşmasını Kayserispor ila oynayacağını ve bu maçta taraftarın desteğiyle galip geleceklerine inandığını söyledi.





Kayserispor karşılaşmasında Ordusporlu taraftarları tribünlere beklediklerini ifade eden Aydın, ''19 ilçemizdeki tüm Orduluların maça gelmesini istiyoruz. Bu konuda belediye başkanlarımızın da taraftarlara desteğini bekliyoruz. Bu şekilde iyi organize olup stadı dolduracağımızı düşünüyorum. Böylelikle taraftarımızın desteğiyle Kayserispor karşısında 3 puanı alacağız'' diye konuştu.





CentilmenLig'i de ilk sırada bitirebilmek için taraftarlara büyük iş düştüğünü belirten Aydın, ''Taraftarlarımız takımını düşünerek tribünlerde desteğini olumlu anlamda vermelidir. Taraftarlar kendi aralarında takımlarını desteklemek adına iyi koordine olmalıdır. Sezon boyunca takımımızı en iyi şekilde temsil ederek Centilmen Lig'de ilk sırayı almayı istiyoruz. Çünkü Orduspor, hepimizin takımıdır'' ifadelerini kullandı.