Ordu’nun gözü yüksekte





Hafta sonu Eskişehirspor karşılaşmasında oynanan futbolun kendilerini mutlu ettiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:





''İstanbul'da kendi taraftarımız önünde galibiyetin sevincini hep birlikte yaşamaktan dolayı çok mutlu olduk. Bizleri İstanbul'da yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Fındık ayı olması nedeniyle fedakarlık yaparak statta yer alan taraftarımızın bu centilmenliği bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Onların gayretleri ile 3 puan aldığımız için mutluyuz.''





Yıldırım, Eskişehirspor maçında forvet oyuncusu Hasan Kabze 'nin sakatlandığını anımsatarak, ''Eskişehirspor karşılaşmasında üzüldüğümüz tek olay Hasan Kabze'nin 60. dakikada sakatlanması oldu. Hasan'ın sol kasığında yırtık tespit edildi. Kulüp doktorumuz tarafından Hasan'ın tedavisine başlandı. Oyuncumuz önümüzdeki hafta yeniden kadroda yer alacaktır. Hasan'ı yeniden aramızda görmek istiyoruz'' dedi.





''Kolay bir karşılaşma olmayacak''





31 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına da değinen Yıldırım, şunları kaydetti:





''Takımımız bu hafta Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Gençlerbirliği ligin en iyileri arasında yer alıyor. Kadrosunu bozmadan lige başladı. Orduspor açısından kolay bir karşılaşma olmayacak. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak bu karşılaşmada da galip geleceğimize inancımız tam. Orduspor ligde iyi yerlerde olacaktır.''



