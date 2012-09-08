Ordu milli takım, Güney Kore ile yenişemedi

Türkiye Ordu Milli Takımı ile Güney Kore Ordu Milli Takımı arasında oynanan dostluk maçı 4-4 berabere sona erdi.





Kara Harp Okulu Orgeneral Cemal Tural Stadı'nda oynanan karşılaşmayı protokol tribünden Orgeneral Servet Yörük, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Salih Zeki Çolak, Tuğgenaral Ali Rıza Kuğu ve Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş izledi.





Tuğgeneral Ali Rıza Kuğu, karşılama öncesinde yaptığı konuşmada, cephede kader birliği yapmış dost iki ülkenin ilişkilerinin şimdi olduğundan daha ileri seviyeye ulaşması temennisinde bulunarak, ''Bu mücadele, iki ülkenin kardeşlik bağını daha da güçlendirecektir'' dedi.





Türk askerlerinin Güney Kore halkına karşı 1950'de hissettiği yoğun duygu ve düşüncelerin bugün de aynı şekilde devam ettiğini vurgulayan Tuğgeral Kuğu, Türkiye'nin Güney Kore'nin ''kan kardeşi'' olduğunu söyledi.





Maç öncesinde Afyonkarahisar'da meydana gelen patlamada şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, her iki takım oyuncuları da karşılaşmaya kollarına taktıkları siyah bantla çıktılar.





Mücadelenin başlama vuruşunu Trabzonspor Teknik Direkötü Şenol Güneş yaparken, ilk yarıyı 2-1 yenik kapatan Türkiye, son 10 dakikasına 4-2 üstün girdiği karşılaşmadan 4-4 beraberlikle ayrıldı.





''Güney Kore insanı Türkiye'yi çok seviyor''





Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın devre arasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Güney Kore ordu milli takımları arasında daha önce oynanan karşılaşmaları da tribünden takip ettiğini hatırlatarak, organizasyona tekrar katılıyor olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.





Güney Kore ve Türk askerlerinin her zaman aynı duyguları paylaştığını söyleyen Güneş, ''Ben de Güney Kore'de 3 yıl görev yaptım. Güney Kore insanı Türkiye'yi çok seviyor. Umarım bu dostluk ve kardeşlik ilişkisi giderek artar'' diye konuştu.





Bu arada karşılamayı, ''Kore Gazileri'' de izledi.



