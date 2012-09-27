Ordu’da sahne Melo’nun

Ligde 5 hafta geride kalırken liderlik koltuğuna kurulan Galatasaray’da yıldızlar bir bir form tutuyor. İlk maçlarda hayal kırıklığı yaşatan Hamit, Manchester United ve Akhisar Belediyespor karşısında sergilediği başarılı performansla yüzleri güldürdü. Cim Bom’da beklentilere henüz yanıt veremeyen tek bir isim kaldı: Felipe Melo...

Transferi geciktiği için kamp çalışmlarına katılmayan, yaz dönemini ülke ülke dolaşarak geçiren Brezilyalı futbolcu, bu durumun sıkıntısını yaşıyor. Fatih Terim ise Melo’yu bir an önce eski performansına döndürmek için Sambacı’yla özel olarak ilgileniyor. Yıldız futbolcu da bir an önce form tutmak için ekstra çalışmalar yapıyor. Felipe Melo, özellikle Orduspor maçına özel hazırlanıyor. Kondisyon sorununun üstesinden gelen Brezilyalı, yarınki mücadelede ‘gerçek Melo’yu izletmek istediğini söyledi. Fatih Terim’in de ilk 11’de oynatacağı oyuncuya Ordu karşısında daha ofansif bir rol vermesi bekleniyor.





Kaynak: Fanatik