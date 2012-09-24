Önümüzdeki sezonun kot modası

Renkli jeanler



Renkli jeanler ilkbahardan beri zaten son derece trend, ancak bu sezon pastel tonlar yerine sezona daha uygun koyu renkler hakim. Kahverengi, karamel, şarap rengi ve toprak renkleri bu sezon için jeanlerde en öne çıkan renkler.



Kesik jeanler



Uzun ve geniş paçalı jeanler geride kaldı. Bilekte ya da bikeğin biraz üzerinde biten jeanler topuklu ayakkabılarla mükemmel bir uyum sağlıyorlar. Zaten bu tarz jeanlerde proporsiyonunuz dengeli görünmesi için topuklu ayakkaılar gerekli gibi olabilir. Ayrıca topuklu ayakkabınız ve bileğinizin görünür olması size seksi bir hava da katar.



Yırtık jeanler



Yırtık jeanler çok derli toplu durmasa da günden güne daha da trendleşiyor. Hatta yalnızca jeanler değil tişörtler, ceketler de karşımıza yırtık, sökük bi şekilde çıkıyor ve bunlar oldukça şık ve elegan parçalarla, parlak broşlarla kombinleniyor.



Tuxedo jeanler



Bu sezon yandan çizgili pantolonları neredeyse her markanın koleksiyonunda görebiliriz. Blazer ceketler ve kısa botlarla ya da stilettolarla kombinleyerek sonbahar için şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.



Boyfriend jeanler



Skinny jeanlere biraz ara verip boyfriend jeanlere geçiş yapıyoruz. Boyfriend jean giyerken fazla salık olmayan, aşağı doğru daralan modelleri tercih edin.



Baştan aşağı jean



İki jean parçayı bir arada kullanmak uzun zamandan beri asla yapmamanız gereken bir hata olarak görülüyordu. Bu sezon bu kural değişyor. Jean bir gömlek ve jean bir pantolon artık kabul edilemez bir ikili değil. Yine de iki jean parçayı bir arada kullanmak hala çok kolay olmasa da, önümüzdeki bol renk seçeneğiyle güzel kombinlen yaratabiliriz.