’Onu bize vermezseniz, elçiliği basarız’

Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, Assange’ın kendilerine iade edilmemesi durumunda, ”Ekvador’un Londra’daki büyükelçiliğine saldırı düzenleyeceğine” ilişkin İngiltere’den gelen yazılı bir tehdit aldıklarını” söyledi.

Söz konusu üstü kapalı tehdidi de içeren mektubun Ekvador Dışişleri Bakanlığı’na yazılı olarak verildiğini belirten Patino, aynı tehdidin Londra’daki Ekvador Büyükelçisine de dün sözlü olarak iletildiğini kaydetti.

”Ekvador, İngiltere’nin resmi mesajındaki açık tehdidi şiddetle reddeder” diye konuşan Patino, ülkesinin Assange’ın sığınma başvurusu hakkındaki cevabını bugün vereceğini belirtti.

Ekvador’un Londra’daki Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yer alan bir bildiride ise ”şiddet kullanma tehdidinde bulunmak yerine” İngiltere’nin ”enerjisini bu çözümü karmaşık soruna, bizim yaptığımız gibi, barışçı bir çözüm bulmak için kullanması gerektiği” ifadesi yer aldı.

Patino’nun açıklamalarının ardından, Londra’daki ünlü Harrods mağazası yakınında bulunan Ekvador Büyükelçiliği’nin çevresindeki polislerin sayısında artış görülürken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan da yazılı bir açıklama geldi.

İngiltere’de 1987 yılında yürürlüğe giren bir kanundan alıntı yapılan açıklamada, söz konusu kanunun Dışişleri Bakanlığı’na, bir binanın diplomatik statüsünün, binanın sahibi yabancı ülkenin ”bu alanı kendi misyonu çerçevesinde veya sadece bir konsolosluk alanı olarak kullanmayı bırakması durumunda” kaldırma yetkisi verdiği belirtildi.

Uluslararası hukuka göre, diplomatik alanların bu alanı kullanan yabancı ülkelerin kendi toprağı olarak kabul edildiğine işaret eden uzmanlar, İngiltere’de 1987’de yürürlüğe giren ”Diplomatik ve Konsolosluk Alanları Kanunu”nun, bir büyükelçiliğe zorla girilmesini haklı çıkarmak için kullanıldığına ilişkin mevcut bir kayda rastlanmadığına dikkati çekti.

”Sayın Assange’ı iade etmeye ilişkin bir yükümlülüğümüz var ve en doğrusu Ekvador’a resmin tamamını göstermektir” denilen İngiliz Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ,”Biz hala ortak olarak kabul edilebilir bir çözümden yanayız” ifadesi yer aldı.

Assange, kendisine yönelik İsveç’te 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu yolundaki suçlamaları reddediyor.

Wikileaks’in kurucusu, söz konusu suçlamaların, ABD’ye ait gizli diplomatik ve askeri yazışmalara ilişkin binlerce belgeyi 2010’da Wikileaks internet sitesi aracılığıyla ifşa etmesine kızan ABD’li yetkililerce uydurulduğunu öne sürüyor.

Assange’ın taraftarları ise ABD’nin Assange hakkında gizlice yargılama işlemi başlattığına ve İngiltere’nin Assange İsveç’e iade etmesi durumunda, ABD’nin Assange’ı İsveç’ten ABD’de yargılamak üzere alacağına inandıklarını belirtiyor.

Assange’ı ”konuşma özgürlüğünün bir meşalesi” olarak kabul eden Ekvador’un solcu Devlet Başkanı Rafael Correa, çeşitli defalar yaptığı açıklamalarında, ABD’de ölüm cezasına çarptırılma ihtimali nedeniyle Assange’ın sığınma başvurusunu siyasi bir baskı meselesi olarak gördüğünü kaydetti.

AA