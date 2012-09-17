Öngören: 'Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük'

Tolda Öngören, yaptığı açıklamada, Cevat Soydaş Turnuvası'nın ardından, İtalya'da oynadıkları 4 hazırlık maçının 3'ünü kaybettiklerini bildirdi.





Kampın çok faydalı geçtiğini ifade eden Öngören, ''Sakat oyuncularımızın çok olması zaman zaman sıkıntı yarattı. Hazırlık maçlarında savunmada iyi olduğumuzu, hücumda ise eksiklerimizin bulunduğunu gördük. Eksikliklerimizi 21 Eylül'de Bursa'da Almanya'nın Artland Dragons takımıyla yapacağımız hazırlık maçında giderip, Challenge Cup maçının hazırlıklarını tamamlayacağız'' dedi.





Öngören, son transferleri Steven Burtt'ün takıma çok şey katacağını dile getirdi.





TOFAŞ, yarın yapacağı iki çalışmayla 25 Eylül'de Challenge Cup'ta oynayacağı Estonya'da Rakvera Tarvas maçının hazırlıklarına başlayacak.





Bu maçın rövanşı, 2 Ekim'de Bursa'da oynanacak.