Öngören’den 30 sayı fark sözü





FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası ön eleme turu ilk maçında Estonya'nın Rakvera Tarvas takımını deplasmanda 106-76 yenen Tofaş'ın teknik koordinatörü Tolga Öngören, yaptığı açıklamada, 12 yıl aradan sonra mücadele ettikleri Avrupa arenasında, ilk maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.





İyi bir karşılaşma olduğunu ifade eden Öngören, ''Maçın başlarında karşılıklı sayılar vardı. İkinci yarıda savunmada daha etkili olarak farkı yukarı çektik. İkinci maça 30 sayılık farkın üstünlüğüyle çıkacağız. Bizim için büyük avantaj. Türkiye Kupası maçları öncesi oynayacağımız karşılaşma, bizim için rahat olacak'' diye konuştu.



