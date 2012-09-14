Önce gaza, sonra elektriğe zam göründü

Enerji sektörü yetkilileri, Botaş'ın aldığı fiyatın altında doğalgaz satması nedeniyle mali yapısındaki bozulmanın yanı sıra maliyet artışına bağlı olarak Ekim ayından geçerli olmak üzere doğalgaza yüzde 10-15 aralığında zam yapılabileceğini belirtiyorlar.



Reuters'a bilgi veren bir yetkili, Botaş'ın 2011 yılında 1.3 milyar lira zarar ettiğini ve bu yıl zarar etmesinin yüksek ihtimal olduğunu kaydederek, "Botaş'ın aldığı gazı daha düşük fiyattan satmasının bir maliyeti var. Birkaç kamu kurumu da yüzde 10'dan az olmamak üzere doğalgaza zam yapılmasını talep ediyor. Ekonomi yönetimi son durumu değerlendirecek, talep daha yüksek de olsa doğalgaza yüzde 10-15 aralığında zam yapılabilir" dedi.



En son 1 Nisan'da elektrik fiyatlarına yüzde 8.1, doğalgaz fiyatlarına da yüzde 18.72 zam yapılmıştı.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Botaş'ın maliyetinin altında doğalgaz satmasının bütçeyi olumsuz etkileyen unsurlardan biri olduğunu söylemişti.



Bir sektör yetkilisi, doğalgaza talebin her geçen gün arttığını ve bazı illere yönelik yeni dağıtım ihalelerinin açılacağını belirterek, "Halen gaza talep çok yüksek ve karşılamakta zorluk çekiliyor. Kış ayları, geçen yıl olduğu gibi yine çok zor geçecek. Yapılacak bir miktar zam doğalgaz talebinin düşmesine de katkı sağlar" dedi.



Rusya, İran ve Azerbaycan'dan doğalgaz, Cezayir ve Nijerya'dan da LNG ithal eden Türkiye, artan talebi karşılamak için arz çeşitliliğine gitmeye çalışıyor.



'YÜZDE 40'I AŞACAK ZAM GEREKLİ'

Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin bu yıl 48.5 milyar metreküp olması öngörülüyor. Türkiye geçen yıl İran'ın yanı sıra arıza nedeniyle Azerbaycan'dan da gaz çekişinde sorun yaşayınca spot piyasadan LNG almıştı. Bu da maliyetlerin artmasına neden olmuş ve Enerji Bakanı Taner Yıldız bazı illere bu yıl sıklaştırılmış gaz vereceklerini açıklamıştı.



Bir enerji sektörü yetkilisi de, Botaş'ın yüzde 40'ı aşacak bir zamma ihtiyacı olduğunu belirterek, yapılacak zammın tüketicileri doğalgaz kullanımından uzaklaştırmayacak düzeyde belirlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.



Birkaç yıl önce kış aylarına girerken yapılan zam nedeniyle tüketimde ciddi düşüş olmuş, ardından doğalgaz fiyatlarında yüksek oranlı bir indirime gidilmişti.



Öte yandan, Botaş'ın doğalgaz anlaşmalarında al ya da öde yükümlülüğü bulunuyor. Buna göre, Türkiye'nin anlaşmadaki miktarların altında gaz çekişi yapması durumunda, eksik aldığı gazın toplam fiyatı kadar ödemeyi yapmak zorunda kalıyor.



ERDOĞAN SICAK BAKMIYOR

Bir ekonomi yetkilisi, otomatik fiyatlandırma mekanizmasının son birkaç yıldır uygulanmıyor olması nedeniyle enerji KİT'lerinin mali durumunun kötüleştiğinin altını çizerek, hedeflerin tutmayacağı 2012 yılı bütçesi için alınacak önlemler kapsamında doğalgaza zam yapılmasının en güçlü seçeneklerden biri olduğunu söyledi.



Aynı yetkili, doğalgazda fiyat artışında son kararı verecek olan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kitleleri ilgilendiren bu tür zamlara çok sıcak bakmadığını, bu konuda siyasi tercihlerin belirleyici olacağını vurguladı.



SIRA ELEKTRİĞE GELECEK

Doğalgaza yapılacak zammın birkaç puan düşük de olsa elektrik fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Türkiye'de elektrik üretiminin yaklaşık yarısı doğalgaz ile gerçekleştiriliyor.

