ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 gündür kayıp olan kızı Ecem Köstekli'nin bulunması üzerine genç kızın annesi sunucu Müge Anlı'nın ayaklarını öptü...
Ne yapacağını şaşıran Müge Anlı, kadını vazgeçirmeye çalıştı ama başarılı olamadı.
Önce elini sonra ayağını öptü
kayıp olan kızı bulunan anne Müge Anlı’nın önce elini sonra da ayağını öptü.
19 Eylül 2012 Çarşamba 14:18
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 gündür kayıp olan kızı Ecem Köstekli'nin bulunması üzerine genç kızın annesi sunucu Müge Anlı'nın ayaklarını öptü...