Önce elini sonra ayağını öptü

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 gündür kayıp olan kızı Ecem Köstekli'nin bulunması üzerine genç kızın annesi sunucu Müge Anlı'nın ayaklarını öptü...



Ne yapacağını şaşıran Müge Anlı, kadını vazgeçirmeye çalıştı ama başarılı olamadı.