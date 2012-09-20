Önce dövdüler sonra üzerinden araçla geçtiler

Mahmudiye Mahallesi Kahraman Sokak'ta oto yıkama olarak faaliyete açılmaya hazırlanan iş yerinde, mekan sahibi Ahmet Arun 'un (35) cesedi bulundu. Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve bıçak yaraları olduğu görülen Arun'un cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ahmet Arun 'un öldürüldüğünü öğrenen yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Gece geç saatlere kadar alkol alan Arun 'un, iş yerinde önce dövüldüğü, ardından bıçaklandığı ve daha sonra da bir araçla üzerinden geçilerek ezildiği öğrenildi. Suç aleti bıçak dükkanda bulunurken, polis, cinayeti kim ya da kimlerin işlediğini tespit etmeye çalışıyor.

Olayla alakalı tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.

İHA