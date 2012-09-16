Ömer Erdoğan: ’’Hakettiğimiz yere gelmek istiyoruz’’

Bursaspor'un kaptanı Ömer Erdoğan, son iki maçta istenmeyen mağlubiyetler aldıklarını ve çıkış maçı olarak gördükleri Karabükspor mücadelesinden galip geldiklerini söyledi.

İyi bir seri yakalamak istediklerini ifade eden kaptan Ömer Erdoğan, İyi bir seri yakalayıp hakettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Taraftarımız bize inansın. İnşallah bundan sonra daha kalabalık tribünlere oynarız. Buna çok ihtiyacımız var diye konuştu.

''Bu takım iyi işler yapacak''

Bursaspor'un yıldız futbolcusu Ozan ipek, morallerin düştüğü iki maç sonrası Karabükspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karabükspor maçınının hedeflenen yerlere gelebilmek için önemli bir karşılaşma olduğunu vurgulayan yetenekli sol açık, Yediğimiz golün şokunu çabuk atlattık ve tamamen oyunun hakimiydik. Rahat bir galibiyet aldık. Bu takımın iyi işler yapacağına inanıyorum Şimdi bu maçı unutup seri için Elazığspor maçını düşünmeye başlayacağız şeklinde konuştu.