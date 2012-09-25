Ömer Erdoğan: ’’En kabiliyetli arkadaşım Batalla’’

Ömer Erdoğan, kariyeri süresince beraber oynadığı en yetenekli oyuncunun Pablo Martin Batalla olduğunu söyledi.





Tecrübeli futbolcu, Bursaspor TV'de yer alan açıklamalarında, Bursaspor'da yaşadığı şampiyonluğun kariyerinde yaşadığı en büyük başarı olduğunu dile getirdi. En güzel günlerini Bursa'da yaşadığına dikkat çeken Ömer Erdoğan, Batalla için ise şu sözleri kullandı:





"Tek kelime ile hayranlıkla izlediğim bir futbolcu. Geçmiş dönemlerde de oynadığım kulüplerde çok yetenekli arkadaşlarım vardı, ama benim şu ana kadar birlikte oynadığım en kabiliyetli arkadaşım Batalla oldu. Çok zeki ve özgüvenli bir oyuncu. Ayağına top geldiğinde stres yapmadan istediği gibi oynuyor. Çok Çalışkan bir futbolcu. İdmanlarda olsun, maçlarda olsun çok koşuyor ve yardımcı oluyor. Bursaspor'a çok faydalı bir futbolcu."





"Yeni statda jübile yapmak istemiyorum"





Sezon sonunda futbolu bırakacağını hatırlatan tecrübeli futbolcu, şunları dile getirdi: "Sene sonu futbolu bırakmak istiyorum. Bıraktıktan sonra yeni stadımız yetişirse hem açılış maçı olarak, hem de benim jübile maçım olarak 50. yılımızda futbola Bursaspor'da veda etmek istiyorum. İnşallah kısmet olur. Son senemi başarılı şekilde bitirmek istiyorum. Jübilemin ardından da kulübümüzün için görev verilirse devam etmek istiyorum."





Ömer Erdoğan, kariyeri boyunca kendisini en çok zorlayan futbolcunun ise Hakan Şükür olduğunu ifade etti.