Ömer Bektaş: 'Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz'

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un Futbol Şube Sorumlusu Ömer Bektaş, Polatlı Bugsaşspor ile yapacakları ligin ilk maçına iyi hazırlandıklarını bildirdi.





Genç bir ekiple yola çıktıklarına işaret eden Bektaş, ''Genç kardeşlerimizin arkasındayız, sonuna kadar onları destekleyeceğiz. Bütün özverimizle bu takımı en iyi yerlere taşımaya çalışacağız'' dedi.





Bektaş, hazırlık kamplarında iyi çalıştıklarını, emeklerinin karşılığını ligde başarılı olarak almak istediklerini dile getiren Bektaş, genç kadronun avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.





Takıma Gazanfer Aydın'ı da dahil ettiklerini anımsatan Bektaş, ''Bir oyuncuya bile ihtiyacımızın olduğu dönemde Gazanfer bizim için avantaj. En azından lig görmüş, tecrübeli bir kardeşimiz. Onun dışında sakatlarımız da ligin ilk haftalarına yetişecek. Genel olarak iyi durumdayız. Sakaryaspor'un her zamanki hedefi şampiyonluktur. Ancak bizim ilk hedefimiz, başarılı olmaktır. Lige iyi bir başlangıç yapıp başarılı olmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.