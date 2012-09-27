Ölüm sahnede böyle geldi

Grubun bateristi Brad Parker sahnede kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Sanatçı yere yığılana kadar grup arkadaşları olayı fark etmedi, talihsiz olayın görüntüleri Brezilya televizyonunda yayınlandı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre grubun prodüktörü Sergio lopez, Parker'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada "Doktorlar onu kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar ama maalesef bir yol bulamadılar"dedi.