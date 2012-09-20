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Ölüm havada yakaladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Stockholm -İstanbul seferini yapan uçağı, İsveç uyruklu 82 yaşındaki Ake Ahrsjö'nün aniden rahatsızlanması sonucu Bükreş Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

20 Eylül 2012 Perşembe 10:10
Ölüm havada yakaladı

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre; İsveç vatandaşı Ake Ahrsjö (82) İstanbul aktarmalı Cape Town’a gitmek üzere Stockholm’den hareket eden THY uçağına bindi. Uçak, Romanya Hava Sahası üzerindeyken İsveç uyruklu yolcu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne durumu bildirerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı, dün 21.45 sıralarında Bükreş Havalimanı’na iniş yaparken, kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu için apronda sağlık ekipleri hazır bekletildi. Ake Ahrsjö tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ahrsjö’nün cenazesi uçağın kargo bölümüne yüklendi. Olay nedeniyle Stockholm-İstanbul seferini yapan THY uçağı gecikmeli olarak dün saat 23.40’da Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Ahrsjö’nün cenazesi ailesinin isteği üzerine İstanbul’a getirildi ve bugün ülkesine gönderileceği öğrenildi.

DHA

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