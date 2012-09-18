Ölüm haberini vermek ona mı kaldı

Doğan, dün gece "Ülke tiyatromuzun çınarı Erol Günaydın, hayata gözlerini yummuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim" şeklinde tweet attı.

Ünlü oyuncunun kızı Günfer Günaydın ise hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada " Babam yoğun bakımda ve durumu ciddi. Biz sağlık sorunlarıyla uğraşırken böyle haberler bizi çok üzüyor. Biz gerekli bilgilendirmeyi zaten yapıyoruz. Ölüm haberini vermek Nihat Doğan'a mı kalmış... Bunu neden yapıyorlar, ne yapmaya çalışışıyorlar anlamıyorum. " dedi.

Nihat Doğan ise attığı mesajın doğru olmadığını öğrenince özür diledi