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Ölü kediye çarpmamak için can verdi

Bakırköy'de motosiklet sürücüsü, yol ortasındaki ölü kediye çarpmamak isterken kaza yaptı. Feci kazada metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

20 Eylül 2012 Perşembe 09:40
Ölü kediye çarpmamak için can verdi

Bakırköy'de kullandığı motosikletle aşırı hız yaptığı ileri sürülen 34 yaşındaki Volkan Dönmez, kaldırıma çarptı. Motosikletten, yol kenarında bulunan yeşil alana düşen Volkan Dönmez olay yerinde hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 04.00 sıralarında Florya kavşağında meydana geldi. O-1 Karayolu üzerinde kullandığı 34 GR 3090 plakalı motosikletle aşırı hız yaptığı ileri sürülen Volkan Dönmez, Florya?ya yönüne döndü. Bu sırada Volkan Dönmez başka bir aracın ezerek öldürdüğü kediye çarpmamak için gidonu kırdı. Kontrolden çıkarak yan yatan motosiklet kaldırıma çarptı. Volkan Dönmez motosikletten, yol kenarında bulunan yeşil alana düştü. Motosiklet ise yaklaşık 170 metre sürüklendi. Kaza sırasında Dönmez'in ayağı koptu. Kazayı görerek duran sürücüler, durumu 112 Hızır Acil ile polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Volkan Dönmez?in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisler, Volkan Dönmez?in kopan ayağını ayakkabının içinde buldu. Yapılan incelemenin ardından Volkan Dönmez?in cesedi Adli Tıp Kurumu?na kaldırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı. 

DHA

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