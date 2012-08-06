Olimpiyat tabancası yenilendi!

Saniyenin yüzde birinin bile önemli olduğu yarışlarda, klasik tabanca kullanıldığında, sesin iletiminde meydana gelen gecikme nedeniyle, başlangıç sesi aynı anda tüm atletlere ulaşamayabiliyordu. Milisaniyelik de olsa bu aksaklığı gidermek için Olimpiyat komitesi önemli bir yenilik yaptı.



Bu olimpiyatlarda Omega tarafından tasarlanan elektronik bir tabanca kullanılıyor. Herhangi bir ses çıkarmayan bu tabanca, tetik çekildiğinde atletlerin arkasında bulunan hoparlörlere patlama sesini iletiyor. Böylece en uzak kulvardaki atlet de aynı anda patlama sesini duyabiliyor. Tabanca daha sade ve estetik bir görünüm arzediyor. Elektronik tabancaya bundan sonraki olimpiyatlarda da yer verilecek.