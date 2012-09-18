Olimpiyat sporcumuz dopingli çıktı

Londra Olimpiyat Oyunları'nda uzun atlama seçmelerinde 6.80 metreyle en iyi üçüncü dereceyle finale yükselen ancak bir gün sonraki finalden 'sakatlık' bahanesiyle son anda çekildiği açıklanan Karin Melis Mey'in dopingli olduğu kesinleşti.





Londra'daki yarışmadan 1.5 ay önce Helsinki'de katıldığı ve 6.63 metreyle 5. olduğu Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda verdiği idrar örneğinde milli atletin, erkeklik hormonu 'testosteron' düzeyinin yüksek olduğu tespit edildi. Helsinki'deki WADA (Dünya Anti Doping Ajansı) onaylı laboratuvar daha ileri tetkikler için numuneyi Lozan'daki diğer akredite laboratuvara gönderdi. Orada yapılan testleri sonucunda da Mey'in yasaklı steroid madde kullandığı tescil edildi.





Büyük şok yaşadı





Mey'in dosyası tamamlanarak, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'ne (IAAF) ulaştırıldığı tarihte milli atlet çoktan Londra'da 7 Ağustos'ta yapılan seçme yarışına katılmış ve 6.80 metrelik derecesiyle finale adını yazdırmıştı. IAAF yetkilileri, doping testi pozitif çıkan atleti hemen askıya aldı ve yarışamayacağını kendisine bildirdi. Finalde madalya mücadelesi vermek için sahaya çıkmasına saatler kala gelen bu şok haberle sarsılan Melis Mey, 'Neden yarışmadın?' sorularını da 'sakatlık' bahanesiyle geçiştirdi. Mey, 2009 Berlin Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Tür atletizm tarihinde uzun atlamada kürsüye çıkan ilk Türk atlet olmuştu.





B numunesi de pozitif çıktı





Mey ile antrenörü ve eşi Charley Stohmenger doping yapmadıklarını iddia ederek 'B' numunesinin açılmasını talep etti. Ancak B numunesinin de sonucu pozitif çıktı. Prosedür gereği Atletizm Federasyonu, Mey ve eşinden istediği savunmanın alınmasının ardından her ikisini de ceza kuruluna sevk edecek. Kariyerinde daha önce doping yapmayan 29 yaşındaki Mey savunmasına göre 2 yıla kadar men cezası alacak.





Kaynak: Habertürk - Murat Ağca