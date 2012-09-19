Olimpiyat şampiyonu, Bağdat Caddesi’nde koşacak

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metrede Türkiye'ye atletizm tarihinde ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran milli atlet Aslı Çakır Alptekin'in de katılacağı, Dünya üzerindeki 32 ülkede gerçekleştirilen ''Nike Run'' koşuları kapsamında yapılacak 5 kilometrelik yarış Bağdat Caddesi'nde düzenlenecek.





Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 1 Eylül'de Çek Cumhuriyeti başkenti Prag'da başlayan ''Nike Run'' koşularının, 32 ayrı ülkenin kentinde, toplam 395 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Organizasyon, 15 Aralık'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro ve Şili'nin Santiago şehirlerinde yapılacak yarışlarla sona erecek.



