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Olimpiyat Şampiyonu Aslı, öğretmen oldu

Olimpiyat şampiyonu milli atlet Aslı Çakır Alptekin, beden eğitimi öğretmeni oldu.

11 Eylül 2012 Salı 23:15
Olimpiyat Şampiyonu Aslı, öğretmen oldu
 Londra Olimpiyatları'nda, kadınlar 1500 metrede altın madalya kazanan milli atlet Aslı Çakır Alptekin, beden eğitimi öğretmeni oldu. Alptekin, kaydını yaptırmak için gittiği Kütahya'daki okulda, öğrenciler tarafından çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşılandı

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan milli atlet, Milli Eğitim Bakanlığı'nca dün gerçekleştirilen öğretmen atamalarında, Kütahya Büyük Saka Mahallesi'ndeki Saka Ortaokulu'nda görevlendirildi.

Kaydını yaptırmak için eşi ve antrenörü İhsan Alptekin ile okula giden milli sporcuya sevgi gösterisinde bulunan öğrenciler, ''Hoş geldiniz öğretmenim'' diye tezahürat yapıp alkışlayarak, çiçek verdi.

Alptekin, daha sonra Saka İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü İsa Bayır ve öğretmenlerle tanışıp sınıflardan birine geçti ve bir sıraya oturup öğrencilerle sohbet etti.

''Bir an önce derslere başlamak istiyorum''

Alptekin, sınıfta yaptığı açıklamada, okulda çok hoş karşılandığını belirterek, idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Sınıfa girince ilkokul 4'üncü sınıfta öğrenim gördüğü günlere döndüğünü ifade eden Alptekin, şöyle konuştu:

''Ortaokulda en çok ilgi duyduğum, örnek aldığım öğretmen, beden eğitimi öğretmenimdi. Bizi koşturacak, bize top oynatacak diye çok mutlu olurdum. Bizi ilk, beden eğitimi öğretmenlerimiz yetiştirdi ve yeteneklerimizi önce onlar ortaya çıkardı. Ben de kendim gibi sporcular çıkarmak istiyorum. Okulu çok beğendim, çok hoşuma gitti ve yarışta koşacakmışım gibi çok heyecanlıyım. Bir an önce derslere başlamak istiyorum. İlk işim öğrencilerimle tanışmak olacak. Daha sonra okulda atletizm takımı kurup başarılar elde ederek, Saka Ortaokulu'nun adını sadece Kütahya'ya değil tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum.''

Öğrenciler ise spora çok meraklı olduklarını, olimpiyat şampiyonu bir sporcunun kendilerini yetiştirecek olmasına çok sevindiklerini belirttiler.

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