Öldürülen öğretmenin hayatındaki acı tesadüf

İzmir’de görev yaptığı okulda dün 15 yaşındaki öğrencisi H.K.’nın kurbanı olan Rabia Sevilay Durukan öğretmenin, geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadına Şiddete Hayır temalı bir tiyatro oyununda yer aldığı ve oyunda bir erkek tarafından karnından bıçaklanarak öldürülen kadını canlandırdığı ortaya çıktı

İzmir’de öğrencisi H.K. (15) tarafından bıçaklanarak öldürülen Fen ve Teknoloji Öğretmeni Sevilay Durukan’nın öğretmen kimliğinin yanı sıra toplumsal sorunlara karşı da duyarlılık yönünün olduğu ortaya çıktı. Sanata ve tiyatroya büyük bir aşk duyduğu öğrenilen Sevilay öğretmenin, geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘kadına şiddete hayır’ temalı bir tiyatro oyununda sonsuz huzuru dileyen ve umudunu besleyen bir karakteri canlandırdığı öğrenildi. Yaşanmış öykülerin 8 kadın tarafından kaleme alınması ile hazırlanan oyunda, Sevilay öğretmenin yazarak oynadığı bölümü hazin bir sonla buluşturması ise yürek burktu. Şiddetin kadına bulaşan yanını sanat dili ile aktaran Sevilay öğretmen, deyim yerindeyse kendi yazdığı oyunun kaderini yaşamış oldu.

‘OYUN GERÇEK OLDU’

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunlarından ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Melih Karaman, yönetmenliğini yaptığı ‘8 Kadın 1 Erkek Son İstasyon’ isimli oyunda Sevilay öğretmeni anlattı. Sevilay öğretmeni tiyatroya gönül veren biri olduğunu belirterek uğradığı saldırıyı son nokta olarak tanımlayan Karaman Sevilay öğretmenin ‘şehit’ düştüğünü ifade ederek şöyle konuştu: “ 8 Kadın 1 Erkek Son İstasyon isimli tiyatro oyununda bir araya geldik. Özellikle geçtiğimiz yıl kadına şiddet olaylarının giderek tırmandığı bir yıldı. Böyle bir oyun hazırladık. Kendisi de bu oyunda görev aldı. 8 kadının ayrı ayrı olarak kendi yazdıkları oyanda bir araya gelmiş oldular. Hocamız kendi öyküsünü yazıp sahneye taşındığı bir oyunu canlandırmıştı. Oyunda Sevilay öğretmen bıçaklanarak öldürülüyordu. O kendi öyküsünü yazdı, içtenliği ile öyküsünü oluşturdu. Hayat verdiği karakterde de bir başkası tarafından öldürülüyordu. Çok da güzel bir oyun sergiledi. Hayatındaki sahnesini çizmiş oldu.”Rabia Sevilay Durukan’ın ayrıca söz konusu oyuna ilişkin prova görüntülerini kendi cep telefonu ile çektiği görüldü