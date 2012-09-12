Olcay Şahan: 'İnönü’de ağladım'

Beşiktaş’ın sezon başında Kaiserslautern’den renklerine bağladığı Olcay Şahan, İnönü’de çıktığı ilk maç olan Galatasaray maçı öncesinde gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi. Lig TV’ye konuşan gurbetçi futbolcu, “İlk maçımda çok duygusaldım. Tribünde ailemi, annemi-babamı gördüm. O atmosferi hiçbir yerde bulamazsın. Duygulandığım için gözyaşlarımı tutamadım” dedi.

Küçüklüğünden bu yana Siyah-Beyazlı renklere gönül verdiğini dile getiren Olcay, “Beşiktaş’ı tutuyordum. Samet Hoca da beni istediğini söyledi. Benim de düşünmeme gerek kalmadı. Takımda çok iyi hava var. İdmanlarda çok gülüyoruz. Batuhan bizleri sürekli güldürüyor. Çok iyi bir insan. Takım birbiriyle çok iyi adapte olduğu için, bu da bize olumlu yansıyor” ifadesini kullandı.



