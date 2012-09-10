Olcay Şahan alkış aldı!

Beşiktaş’ın gurbetçi yıldızı Olcay Şahan’a hem teknik heyet hem de arkaaşlarından övgü geldi. Siyah-Beyazlı ekibin PTT 1. Lig takımlarından Boluspor ile oynadığı maçta mükemmel performansını attığı golle süsleyen Olcay da iddialı konuştu. Yıllık 1 milyon Euro karşılığında anlaşma yapıldığı için eleştirilen Olcay Şahan, bunlara en iyi cevabı sahada verdiğini söyledi. Genç oyuncu, “Galatasaray’dan 300 bin euro daha fazla teklif almama rağmen, oynayabileceğim Beşiktaş’ı tercih ettim. Ve de elimden gelenin en iyisini sahada vermeye çalışıyorum. Sadece parayı düşünseydim zaten burada olmazdım. Şimdi ne kadar doğru karar verdiğimi daha iyi anlıyorum. Ailem ve arkadaşlarım da aynı görüşteler” dedi.





Kaynak: Fanatik