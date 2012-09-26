0-0 sona eren Fenerbahçe-Trabzonspor maçında birçok gol fırsatını değerlendiremeyen Trabzonsporlu Olcan kendini savundu: “İnanın saha rezaletti. Çok net pozisyonlar yakaladım, ‘bu kez golü atacağım’ dedim, ama her defasında zeminin azizliğine uğradım.”





''Herkesten özür diliyorum''

Bordo-Mavililer herkesin sonucunu merakla beklediği maçta Fenerbahçe’yi elinden kaçırırken, gecenin hovardası olarak Olcan Adın hafızalara kazındı. Girdiği birçok pozisyonu umarsızca harcayan ve Trabzon taraftarına saç baş yolduran deneyimli oyuncu, kötü zeminden yakındı. Şükrü Saracoğlu Stadı’nın zeminin bozuk olduğunu ve bunun kendisini çok etkilediniği ifade eden Olcan Adın, “İnanın saha rezaletti. Çok net pozisyonlar yakaladım, ‘bu kez golü atacağım’ dedim ama her defasında zeminin azizliğine uğradım. Herkesten özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

''Lüften beni oynat hocam''





Sakatlıktan yeni çıkan ve ayağındaki ağrılara rağmen bu maçta forma giymekte ısrar eden Olcan’ın Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yetenekli oyuncunun Güneş’e, “Hocam çok iyi hissediyorum. Sakatlıktan kurtuldum, şu anda fazla ağrım yok. Kendimi bu maça hazırladım. Eğer şans verirseniz iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Lütfen beni oynatın” dediği belirtildi. Bunun karşılığında da deneyimli teknik adamın çok istekli gördüğü oyuncusuna forma verdiği belirtildi.





Nişanlıdan tam destek

Fenerbahçe’ye karşı kaçırdığı gollerle eleştirilerin hedefi haline gelen Olcan Adın’a nişanlısı Begüm hanım kalkan oldu. Begüm hanım twitter’dan yayımladığı mesajda, “Ayağındaki ağrıya rağmen onurunla mücadele ettin. Yapılanları haketmiyorsun” diyerek nişanlısına sahip çıktı.