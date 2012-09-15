Olay filmin yönetmeni pornocu !

İslam dünyasında büyük öfkeye neden olan film, dün başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok elçilik binasının hedef alındığı eylemlere neden oldu. Filmin neden olduğu öfke, Batılı liderlerin teskin çabalarına rağmen henüz dinmezken, şimdi de İsrailli yönetmen Sam Bacile’nin eskiden porno filmleri çeken biri olduğu öne sürüldü.

ABD basınında çıkan haberlere göre, 55 yaşındaki Bacile, “Young Lady Chatterley”, The Sexpert" ve "The Happy Hooker Goes Hollywood" adlı porno filmlerini çeken kişi olabilir. Öte yandan, bu filmi çekmiş kişinin tesadüfen Bacile ile aynı ismi kullamış olabileceği de belirtildi.

BACILE İLE BAĞLANTISI OLABİLİR

Los Angeles Times, 2011 yılında çekilen bir başka filmde yine Bacile’nin isminin geçtiğini, Alan Roberts tarafından yönetilen filmin prodüktörü olarak görüldüğünü ifade etti. Gazete, buna rağmen Sam Bacile isminin porno sektöründe takma bir ad olarak başkası tarafından kullanılmış olabileceğine dikkat çekti. İnternetin en büyük sinema sitesi IMDB’nin verdiği bilgiye göre, Alan Roberts 1970’li yıllarda birçok korku ve porno filmi çekmiş bir isim.LA Times,Roberts’ın aynı zamanda Canyon Lake şehrinde yaşayan Robert Alan Brownell adını kullandığını belirtti. Magazin sitesi Gawker, Robert’ın film sektöründeki bağlantılarıyla temasa geçerken, Vice sitesi, aynı kişinin diğer adı olarak bilinen Robert Brownell’ın, “Müslümanların Masumiyeti”nin prodüksiyon öncesi çalışmalarında yer aldığını iddia etti.