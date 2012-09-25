Olay adam konuştu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'daki görevine ligde oynanan Sivasspor maçı sonrasında son verilen Metin Diyadin, ayrılışıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.





Yeni sezon öncesinde oluşturdukları kadro, oynadıkları futbol, aldıkları sonuçlarla lacivert-beyazlı kulübe önemli bir hedef ve ivme kazandırdıklarını kaydeden Diyadin, ''Karakterli ve yetenekli oyuncu grubunun daha da başarılı olacağına eminim'' dedi.





Metin Diyadin, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Oyuncularımla uyumlu ve başarılı olduğumuz bir dönemde, teknik adam prensiplerimin kulüp prensipleriyle ters düşmesi nedeniyle gerçekleşen ayrılığımız, benimsemesek ve kabullenemesek de üzüntü verici. Futbolda, futbolcu tercihlerini teknik adamlar, teknik adam tercihlerini de yönetimler yapar. Oyuncularıma ve Kasımpaşa camiasına başarılar dilerim'' şeklinde konuştu.