Okullar Arası Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize edilen 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı Genç Erkekler Okullar Arası Basketbol İl Birinciliği müsabakaları son buldu.