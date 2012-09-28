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Okul yönetiminden velilere arma tehdidi

Sultangazi'de bir lisenin okul aile birliğinin, 30 liralık armalardan almayan öğrencileri 60 kişilik sınıflara koymakla tehdit ettiği ortaya çıktı.

28 Eylül 2012 Cuma 10:05
Okul yönetiminden velilere arma tehdidi

Liseye yeni kaydolan öğrencilere verilen, kayıt için gerekli evrakların yer aldığı listedeki, "Arma almayanlar 60 kişilik sınıflarda ders görecek." şeklindeki not, velileri şaşkına çevirdi.

Sultangazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne giden Can Çalışkan, kardeşini liseye kaydettirmek istedi. Okulda görüşme yapan Çalışkan'a kayıt için gerekli evrakların yazılı olduğu bir kâğıt verildi. Kayıt için gerekli evrakların sıralandığı kâğıttaki ilginç not Çalışkan'ı şaşkına çevirdi. Kayıt işlemleri için gerekli görülen maddeleri inceleyen Çalışkan şöyle konuştu: "Kardeşimi kayıt yaptırmak için okula gittiğimde okul aile birliği tarafından hazırlanmış gerekli evrakların yazılı olduğu bir kâğıt verdiler. İncelediğimde ise ilginç bir ayrıntıyı gördüm. Burada öğrencinin 3 adet armayı okul aile birliğinden alması gerektiği yazıyor. Eğer okul aile birliğinden alınmaz ise öğrencinin 60 kişilik sınıflarda okutulacağı yazıyor. Okul kıyafetlerini ise istediğimiz yerden değil, okulun belirlediği yerlerden almamız gerekiyormuş."

Eğitime başlayalı 2 hafta olduğunu ifade eden Çalışkan, "Buna rağmen, henüz kardeşimi bırakın okula göndermeyi kaydını dahi yaptıramadım. Kardeşimin ne okulu ne sınıfı ne de nasıl okuyacağı belli. Kayıt yaptırmak için gittiğim okulda kimse detaylı bir açıklama yapmıyor." dedi. Yetkilere seslenen Çalışkan, bir an önce yeni eğitim sistemi hakkında açıklama yapılmasını ve vatandaşların bu konuda bilinçlendirmelerini istedi.

Çalışkan'ın anlattığı 'Kayıt için gerekli olanlar' başlığı altında sıralananlar şöyle: "Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 top A-4 kâğıdı, 30 lira değerinde posta pulu, kıyafetler için 3 adet arma (okul aile birliğinden alınacak). Not: Armaları okul aile birliğinden almak zorunludur. Okul aile birliğinden arma almayanlar 60 kişilik sınıflarda okuyacaklar."

Cihan

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