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Okul servisine abartılı zam

Dün, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula başlaması ile birlikte, binlerce okul servisi de yollara çıktı.

11 Eylül 2012 Salı 10:35
Okul servisine abartılı zam

2012-2013 eğitim öğretim yılı için servisçiler yüzde 9 zam talebinde bulunurken, geçen hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, zam kararının bu hafta içinde açıklanacağını duyurmuştu. Buna rağmen bazı özel okullar, şimdiden ‘zamlı tarife’ uygulamaya başladı.

İstanbul’daki özel okulların bir bölümü, velilere ‘Bir hafta sonra makbuzlar size gönderilecek’ açıklamasını yaparken, bazılarında ise yüzde 20’den yüzde 50’lere kadar zamlı ücretler alınıyor. Okulları tarafından tek bir servis firmasına yönlendiren ve yıllık sözleşme imzalamak zorunda kalan veliler ise artışlar karşında şaşkın.  İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD), özel okulların ‘kafalarına göre ücret tarifesi’ uyguladıklarını iddia ederken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi ise ‘Özel okulların özel uygulamaları olabiliyor. Araçları da daha yeni’ şeklinde savunuyor.

Haksızlık ediyorlar

İSAROD Başkanı Hamza Öztürk, özel okullarla, devlet okullarının servis tarifelerinde hiç bir farklılık olmaması gerektiğini belirterek, “Özel okullar, öğrenciden aldığı eğitim parasından ne kadar kâr ediyorsa, servis ücretlerinden de o kâr ediyor. Onların tarifelerini kafalarına göre belirleme gibi bir hakları yok ama yıllardır bunu yapıyorlar. Öğretmen ve diğer personellerini ücretsiz servislerde taşıtıp, üst düzey personele de araç tahsis ediyorlar. Bu ücretler de velilerin cebinden çıkıyor. Bu şekilde hem velilere haksızlık etmiş oluyorlar, hem de meslektaşlarına. Bu uygulamaların önüne geçilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Yüklenmemek lazım

İTO Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Erol Uyanık ise, özel okullara bu konuda yüklenmenin yanlış olduğunu belirterek, “Onların yıl içinde bazı gezileri oluyor. Onları da okul servisleri ile yapıyorlar. Ayrıca servislerin yaşları daha küçük. Hostes gibi özel hizmetler de sunuyorlar. Denildiği gibi yüzde 20-30’luk zamlı fiyat almaları da mümkün değil. UKOME’nin belirlediği fiyatların üzerine çok fazla çıkamayacaklarını düşünüyorum” dedi.

Orta yolu bulacaklar

Geçtiğimiz ay içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’den yüzde 9 oranında zam talep eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi, bu hafta içinde açıklanması beklenen zam kararını merakla bekliyor. Kadir Topbaş’ın geçen hafta içinde ‘Zamlarla ilgili talepler değerlendirilecek ve açıklanacak. Tabii ki her iki tarafı da düşünmek zorundalar. Komisyon, hem öğrencileri hem de esnafımızı memnun edecek bir orta yol bulur inşallah” şeklindeki açıklaması, komitenin ‘orta yol bulunacak’ beklentisini de güçlendirdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Erol Uyanık, talep ettikleri yüzde 9’un altında bir zam oranı çıkma ihtimalinin güçlü olduğunu belirterek, “Kadir Topbaş, her iki tarafında memnun edilmesi gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda orta yol bulunacağını düşünüyoruz” dedi.

(HÜRRİYET)

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