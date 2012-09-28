Okul bahçesinde inanılmaz kaza

Demir korkuluğun makatına girerek kalın bağırsağına zarar vermesi nedeniyle ameliyat olan küçük çocuk, 2 ay boyunca bağırsağı dışarıda yaşayacak. Çocuklarının yaşadığı kazada ihmal olduğunu iddia eden aile, savcılığa ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayette bulundu.

İnanılmaz olay geçtiğimiz hafta Çayırönü İlköğretim Okulu’nda yaşandı. İddialara göre, 1’inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Sırtlı, teneffüste, arkadaşıyla birlikte okul bahçesindeki Atatürk büstünün bulunduğu alanda oynamaya başladı. Büstün çevresindeki demirlere çıkarken, arkadaşının itmesi sonucu dengesini kaybeden çocuk, demir korkulukların üzerine düşüp yaralandı. Diğer öğrencilerin haber vermesi üzerine öğrencisinin yanına gelen sınıf öğretmeni, Mehmet Ali Sırtlı’nın pantolonunu indirerek yarayı kontrol etti. Makat çevresinde morartı gören sınıf öğretmeni daha sonra telefonla anne Zeynep Sırtlı’yı arayarak durumu bildirdi. Öğretmenden gelen telefonun ardından telaşlanan Zeynep Sırtlı ile baba Ömer Sırtlı, koşarak okula gitti. Çocuğunun pantolonunda kan gören baba, taksiyle oğlunu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk muayenede, demir korkuluğun çocuğun makatından girerek kalın bağırsağa zarar verdiği anlaşıldı. Mehmet Ali Sırtlı, acil olarak ameliyata alındı. Küçük çocuğun zarar gören kalın bağırsağı, 3 saat süren ameliyatla karın bölgesinden dışarı çıkarılarak, sonda takıldı. Bir hafta hastanede tedavi devam ettirilen talihsiz çocuk, taburcu edildikten sonra eve çıkarıldı. Mehmet Ali Sırtlı, 2 ay boyunca bağırsağı dışarıda yaşayacak, bu süre sonunda ise bağırsak tekrar ameliyatla yerine konulacak.

Kazada okulun ihmali olduğunu iddia eden baba Ömer Sırtlı, "Ayın 18’inde saat 17.00 sıralarında sınıf öğretmeninin aramasıyla annesi okula gidiyor. Eşim daha sonra beni arıyor. Okula gittiğimde çocuğun poposunda kan vardı, ambulans çağrılmamıştı. Müdür beyin yanına gittim, müdür yoktu. Biz bu ilgisizlikten dolayı bayağı sıkıntı yaşadık. Biz bu demirlerin kaldırılmasını istiyoruz. Savcılığa suç duyurusunda, şikayette bulundum, ilçe milli eğitime bir dilekçe başvurdum. Bugün benim oğluma yarın başka bir çocuğa batabilir, bu nedenle bu demirlerin kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Olaydan sonra çocuğunun okula gitmek istemediğini belirten Zeynep Sırtlı, şunları söyledi:

"Evdeydim, öğretmeni aradı. ‘Mehmet Ali bir kaza geçirdi, okula gelmeniz gerekiyor’ dedi. Eşim de geldi, hastaneye gittik. Oğlum bana kazayı anlattı, demirlere çıkarken arkadaşı bunu itmiş, demirlere oturmuş. Hastaneye gittik, durumun bayağı ciddi olduğu söylendi. Bağırsak dışarı alınmazsa apse yapıp ölüme kadar gidebilirdi. 3 saat ameliyatta kaldı. Allah’a şükür şimdi iyi. 2 ay sonra tekrar ameliyat olacak, bağırsağı içeri alınacak. Başka çocuklar da olabilir. Müdür kim gelirse gelsin, ben o demirleri kaldırmam’ diyor. Mehmet Ali, okula gitmek istemiyor. ‘Hala demirler orada mı?’ diye soruyor. Biz evde gözümüzden sakınıyoruz. Okulun tam ortasında demirler var, olur mu öyle şey?".

DHA