Öksüz: 'Kasımpaşa lige heyecan getirdi'

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, yaptığı açıklamada, sahalarında Gaziantepspor'u 3-0 gibi net bir skorla yenmelerine rağmen, diğer maçlara oranla kötü oynadıklarını ifade etti.





Lacivert-Beyazlı takımın gelecek hafta Sivasspor deplasmanında daha iyi oynayacağına inandığını aktaran Öksüz, ''İlk hafta oynadığımız Galatasaray maçına ve kazandığımız son 2 haftadaki karşılaşmalara bakarsak, dün oynadığımız futbol daha gerideydi. Takımımız ilerleyen günlerde daha iyi olacak. Transferin son günlerinde toparlanan bir takımdık. Geleceğe iyi bakıyoruz. Üç maçta 3 galibiyet çok önemliydi. İnşallah önümüzdeki hafta Sivas'ta daha iyi olacağız.''





Sivasspor deplasmanının Gaziantepspor maçı kadar zor olacağını savunan Hasan Hilmi Öksüz, 90 dakika ayakta kalan takımın kazanacağını ve Kasımpaşa'da da bu özelliğin olduğunu dile getirdi.





''Milli maç arasında saha zemini yenilenecek''





Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki zeminin abartıldığı kadar kötü olduğuna inanmadığını belirten başkan vekili Öksüz, ekim ayındaki milli maç arasında çimleri değiştireceklerini ifade etti.





Öksüz, zeminin düzgün, sadece çimlerin kötü olduğunu söyleyerek, ''Bu sezon İstanbul'da sıcaklık derecesi çok yüksekti. Bir de statta önemli çalışmalar yaptık. Tribünleri yenilemek için kimyasal maddeler kullanıldı. Çimlerin bozukluğunda bunun da etkisi oldu. Biz, bunu inşallah ekimin ilk haftasında, milli maç arasında düzelteceğiz. Hollanda'dan çimler gelecek. Stadımızda çimin dışında bir eksik yok'' diye konuştu.





Kasımpaşalı taraftarların Gaziantepspor maçındaki desteğine teşekkür eden Öksüz, takım başarılı oldukça tribünlerin daha da dolacağına inandığını sözlerine ekledi.