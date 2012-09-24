Öksüz: ’’Karar prensiplerle alakalı’’





Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, yaptığı açıklamada, Diyadin'in gönderilmesinin bugün Sivasspor'a 1-0 yenilmeleriyle alakası olmadığını vurgulayarak, ''Metin Diyadin'in görevine son verilmesi sonuçlarla değil, yeni oluşan şirket yönetiminin prensipleriyle alakaladır'' dedi.





Takımın 5 maçta 3 galibiyet almasının iyi sonuç olduğunu kaydeden Öksüz, ''Puan durumuna baktığınızda da 2. sıradayız. Yani bu durumun sonuçlarla ilgisi yok. Ancak lig uzun, geleceği düşünmek zorunda olan bir yönetim var'' şeklinde konuştu.